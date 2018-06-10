Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита «Большой семерки»

Саммит G7 завершился в канадском городе Ла Мальбе в Квебеке оглашением итогового коммюнике, но президент США Дональд Трамп, досрочно покинувший встречу, уже заявил, что не примет его.

«Я поручил представителям США не подписывать коммюнике, в то время как мы изучаем варианты для введения тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок!», — написал Трамп в своем Twitter.

Причиной стало оскорбительное поведение премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который обвинил Трампа в нечестных пошлинах на сталь и алюминий, после отъезда президента США в Сингапур для встречи с лидером КНДР.

«Во время наших встреч на G7 Трюдо вел себя так смиренно и мягко лишь для того, чтобы после моего отъезда заявить на пресс-конференции, что «пошлины США были своего рода оскорблением», и он «не даст сесть себе на шею». Очень нечестно и слабо. Наши пошлины — это ответ на его 270 процентов пошлины на молочную продукцию из США!», — добавил Трамп.

Согласно итоговому коммюнике, стороны договорились о «свободной, честной и взаимовыгодной торговле» и заявили о «важности борьбы с протекционизмом».



Ранее советник Трампа заявил, что решение США о введении пошлин на сталь и алюминий из Канады не затрагивает добрососедские отношения между странами и посоветовал воспринимать их как «семейную ссору».