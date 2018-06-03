Советник Трампа призвал воспринимать спор США и Канады из-за пошлин как «семейную ссору»

Глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу заявил, что решение США о введении пошлин на сталь и алюминий из Канады не затрагивает добрососедские отношения между странами.



По его словам, обсуждения пошлин напоминают «семейную ссору», передает ТАСС.

«Я не считаю, что наши пошлины имеют хоть какое-то отношение к нашей дружбе и давнему союзу с Канадой», — заявил Кадлоу.

Ранее шесть стран «Большой семерки» (G7) выразили беспокойство в связи с пошлинами США на сталь и алюминий. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении ввести ответные меры на американские пошлины.