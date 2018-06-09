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Трамп вылетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном

23:57, 09.06.2018
Трамп вылетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном
Фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп вылетел в Сингапур для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Саммит пройдет 12 июня.

Трамп предполагает, что встреча может привести к денуклеаризации полуострова, сообщают «Известия».

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном через несколько часов после взрыва в КНДР единственного полигона для ядерных испытаний. Однако уже 1 июня он заявил, что вновь готов встретиться с главой КНДР.

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