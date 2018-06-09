На владельца ТЦ «Восток» в Челнах возбудили дело из-за нарушений пожарной безопасности

Прокуратура Набережных Челнов внесла представление в адрес собственника ТЦ «Восток». Владелец торгового объекта не устранил нарушения пожарной безопасности, а также не направил ответ в надзорный орган в предусмотренные сроки.



На владельца ТЦ «Восток» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ за неисполнение требований прокурора, передает Chelny-biz. Материал направлен в мировой суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что суды приостановили работу 391 торгового центра по всей России из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Напомним, масштабная проверка пожарной безопасности мест массового скопления людей началась после страшной трагедии в Кемерово. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», случившийся 25 марта, унес жизни 60 человек.