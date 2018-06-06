В России после проверок МЧС закрыли около 400 торговых центров

Суды приостановили работу 391 торгового центра из-за нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе совместных проверок МЧС и прокуратуры. Об этом рассказал директор департамента надзорной деятельности ведомства Ринат Еникеев.

По его словам, 114 из них досрочно исправили нарушения.

Сейчас проверено 63 тыс. из 85 тыс. объектов массового пребывания людей. Итоговый отчет глава МЧС представит правительству 30 июля, передает «Интерфакс».

Напомним, масштабная проверка пожарной безопасности мест массового скопления людей началась после страшной трагедии в Кемерово. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», случившийся 25 марта, унес жизни 60 человек.

