Родители школьников смогут выбрать родной язык при поступлении детей в первый и пятый класс

Законопроект об изучении национальных языков предполагает, что родители смогут выбрать какой национальный язык ребенок будет изучать. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.



«Речь идет о том, чтобы при поступлении в первый класс и пятый класс родители несовершеннолетних обучающихся подавали заявление о том, на каком языке ребенок хочет обучаться и какой язык он будет изучать (как национальный)», — цитирует Никонова «РИА Новости».



Также на заседании предложили учредить фонд родных языков. Он займется экспертизой, подготовкой литературы, выработкой стандартов. Кроме того, в России создадут единую концепцию о преподавании родных языков.

Напомним, Госдума рассмотрит законопроект о добровольном изучении родных языков уже 19 июня. Родители из Татарстана и Башкортостана попросили Путина не принимать закон о родных языках. По их мнению, в случае принятия законопроекта возможность выбора предмета в школе исчезнет.

Сегодня стало известно, что по результатам проверки Рособрнадзора и Генпрокуратуры нарушений конституционного права граждан РФ на изучение родных языков выявлено не было.