Родители школьников смогут выбрать родной язык при поступлении детей в первый и пятый класс
Законопроект об изучении национальных языков предполагает, что родители смогут выбрать какой национальный язык ребенок будет изучать. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
«Речь идет о том, чтобы при поступлении в первый класс и пятый класс родители несовершеннолетних обучающихся подавали заявление о том, на каком языке ребенок хочет обучаться и какой язык он будет изучать (как национальный)», — цитирует Никонова «РИА Новости».
Также на заседании предложили учредить фонд родных языков. Он займется экспертизой, подготовкой литературы, выработкой стандартов. Кроме того, в России создадут единую концепцию о преподавании родных языков.
Напомним, Госдума рассмотрит законопроект о добровольном изучении родных языков уже 19 июня. Родители из Татарстана и Башкортостана попросили Путина не принимать закон о родных языках. По их мнению, в случае принятия законопроекта возможность выбора предмета в школе исчезнет.
Сегодня стало известно, что по результатам проверки Рособрнадзора и Генпрокуратуры нарушений конституционного права граждан РФ на изучение родных языков выявлено не было.ОбществоОбразование
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым