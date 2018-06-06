Родители из Татарстана и Башкортостана попросили Путина не принимать закон о родных языках

Родители Татарстана и Башкортостана записали видеообращение к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, в котором попросили встать на защиту прав детей всех народов Российской Федерации на равное и полноценное изучение родных языков.

«Сейчас Госдума рассматривает законопроект о якобы добровольном изучении родных языков. Мы считаем, что нашим языкам нужно помогать, а не ставить им подножку. Если этот закон примут, то он убьет наши родные языки», — цитирует обращение родителей из Казани «Idel.Реалии».



Родители Башкортостана считают, что в случае принятия законопроекта возможность выбора предмета в школе исчезнет и не будет гарантии в предоставлении права на изучение родных языков народов РФ.

Напомним, Госдума рассмотрит законопроект о добровольном изучении родных языков уже 19 июня. СМИ сообщают, что Кремль не отменит обязательного изучения нацязыков, но присвоит такой статус русскому.