Рособрнадзор и Генпрокуратура не выявили нарушений права граждан на изучение родных языков

Проверка Рособрнадзора и Генпрокуратуры не выявила нарушений конституционного права граждан РФ на изучение родных языков. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«В целом у нас ситуация нормальная, у нас обеспечиваются конституционные права граждан по изучению родных языков. Но в ряде регионов у нас действительно была ситуация, которая требовала вмешательства. Сегодня я хочу сказать, что эти вопросы решены», — цитирует Кравцова «Интерфакс».

По его словам, законопроект об изучении родных языков, который рассмотрят в Госдуме 19 июня, решит все правовые проблемы, которые возникали ранее.

В ходе проверок также выяснилось, что ряд программ по родным языкам не прошли необходимую экспертизу, а учебники не соответствуют требованиям.

Вместе с тем глава Рособрнадзора отметил, что поддерживает создание «Фонда поддержки родных языков». По его словам, работа над повышением квалификации учителей и по совершенствованию учебников улучшит качество преподавания родных языков.

Ранее депутаты Госсовета РТ поддержали предложение Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам отклонить этот проект. Всемирный курултай башкир, в свою очередь, выступил с инициативой провести всероссийский митинг против закона о добровольном изучении родных языков.

