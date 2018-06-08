Футбольный агент: «Сборная России — как бордель, который не приносит прибыли»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал «Реальному времени» готовность сборной России по футболу к ЧМ 2018.

«Отдельная история — кадровые метания тренерского штаба сборной. Черчесов с момента своего назначения наигрывал схему в пять защитников, а теперь внезапно и кардинально все поменял, и мы видим совсем другой рисунок с четырьмя игроками линии обороны. Понятно, что метания начинаются, когда что-то не получается. Однако сейчас точно не лучшее время для этого. Все эксперименты должны были быть завершены заблаговременно. Как говорится в одном анекдоте, если в публичном доме прибыль падает, надо не кровати переставлять, а… «кадры» менять. Ну а сейчас — уже поздно.

Сколько на свете живу, сколько чемпионатов Европы и мира видел, но такого негатива вокруг сборной перед стартом крупного турнира еще не было. После — сколько угодно, но чтобы уже перед стартом… Наверное, это повод задуматься всем, кто имеет отношение к российскому футболу», — заявил он.

Сегодня «Реальное время» опубликовало полную версию авторской колонки Алексея Сафонова о сборной России перед стартом ЧМ-2018, написанной для нашего издания.



Напомним, что сборная Россия первый матч чемпионата мира проведет в день открытия турнира — 14 июня. Соперником команды Станислава Черчесова станет сборная Саудовской Аравии.