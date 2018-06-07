Игроки «Амкара» ничего не знают о будущем клуба — СМИ

Фото: Реальное время / Дмитрий Овчинников

Футболисты «Амкара» ничего не знают о дальнейшей судьбе клуба. Об этом рассказал вратарь пермской команды Артур Нигматуллин в интервью «Матч ТВ».

По его словам, перед стыковыми матчами всех игроков собрали и сказали, что «сезон должны закрыть нормально и будут расчеты по зарплатам». Но, как добавил спортсмен, обещания так и не выполнили. На данный момент задержки по зарплате составляют около трех месяцев.

«Задержки были, терпели и ждали, но проблем не было. Сейчас нет никакой информации. Как сыграли матч в Тамбове, так и наступила тишина. Пыталось ли руководство объяснить молчание? Никто ничего не знает. Нет ни связи, ни комментариев. Мы сами обо всем узнаем через прессу, даже о возможном переезде клуба», — подытожил Нигматуллин.

Напомним, пермский футбольный клуб «Амкар» переживает не лучшие времена. Только недавно команда получила лицензию от РФС. Ранее РФС отказал «Амкару» в ее выдаче из-за финансовых проблем. В частности, клуб задержал зарплату футболистам за март и апрель. Сейчас руководство клуба решает вопрос о поиске спонсора для выступления в РФПЛ.

7 июня болельщики «Амкара» написали Владимиру Путину письмо с просьбой разобраться с проблемной ситуацией вокруг пермского футбольного клуба.