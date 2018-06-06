Кремль не отменит обязательное изучение нацязыков, но присвоит такой статус русскому — СМИ

Федеральный центр пошел на уступки национальным республикам в изучении родных языков и оставить родные и национальные государственные языки в обязательной части учебной программы.



Вместе с тем русскому языку тоже присвоят статус родного, сейчас он считается общенациональным государственным языком. К такому компромиссу пришла рабочая группа в лице сотрудников администрации президента, представителей Госдумы, региональных парламентов, Рособрнадзора и Министерства просвещения.

«Да, компромисс достигнут, но он не выхолащивает суть закона», — передает RTVI со ссылкой на зампреда думской фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

Согласно законопроекту, выбор родного языка останется за учениками и их родителями. При этом если школьник выберет в качестве родного русский язык, то будет изучать его по специальной программе с уклоном в культурологию.

Кроме того, закон предполагает создание Фонда национальных родных языков.

Ранее депутаты Чечни выступили с предложением закрепить обязательное изучение национальных языков для носителей и добровольное — для остальных.

Напомним, законопроект о добровольном изучении родных языков, который вызвал недовольство в Республике Татарстан, рассмотрят в Госдуме РФ уже 19 июня.