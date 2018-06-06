Россияне из-за продэмбарго стали переплачивать за отечественные продукты в два раза больше

Расходы потребителей из-за продэмбарго выросли с 278,2 млрд рублей в 2014 году до 603,7 млрд в 2016-м в текущих ценах, посчитали аналитики департамента исследования и прогнозирования ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды» (позиция может не совпадать с официальной позицией ЦБ).

Еще 4 года назад россияне переплачивали за дорогой отечественный продукт 1 935 рублей в год, в 2016-м сумма выросла до 4 120 рублей с человека, передают «Ведомости».

Напомним, в конце мая цены на молоко и яйца пошли вниз, а овощи и фрукты ищут динамику. Подробнее — в материале о продуктовой корзине в Казани.