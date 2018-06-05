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Сегодня в Татарстане град, гроза и до +28

04:31, 05.06.2018
Сегодня в Татарстане град, гроза и до +28
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 5 июня, в Татарстане будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет дождь. Во второй половине дня и вечером местами сильный.

В отдельных районах республики гроза, также ожидается шквал и град, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Ветер юго-западный сильный с порывами до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Максимальные температуры днем по Татарстану составят от +23°С до +28°С. В Казани днем ожидается от +23°С до +26°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +25°С до +27°С.

Ранее синоптики Татарстана объявили в республике штормовое предупреждение.

Общество Татарстан
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