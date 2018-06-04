Синоптики предупредили жителей Поволжья о грозах и сильном ветре
В ряде регионов Поволжья синоптики предсказали грозы и сильный ветер. Эти субъекты окажутся в зоне волнового циклона.
В Оренбургской области объявлено штормовое предупреждение, передает «Интерфакс». Ожидаются гроза, дождь и ветер до 18 м/с.
В Саратовской области сила ветра может достигнуть 20 м/с. В Самаре также возможен ветер силой 15—20 м/с.
Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение. Ожидаются шквал, гроза, ливень и град. Сила ветра может достигнуть 25 м/с.
В Ижевске синоптики предсказали порывы ветра до 15—20 м/с, в Мордовии — до 18 м/с.
Напомним, что на прошлой неделе сильный ветер принес разрушения в Центральную Россию и Поволжье.Общество УдмуртияТатарстан
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