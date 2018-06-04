Сергей Семак: «Немного грустно покидать „Уфу“

Новый главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью пресс-службе «Уфы» отметил, что ему немного грустно покидать башкирский клуб:

– Конечно, немного грустно оставлять команду. Есть ощущение легкой недосказанности, – подчеркнул Семак. – Есть хороший шанс пробиться в Лигу Европы через квалификацию. Хочу пожелать в этом удачи следующему тренерскому штабу.

Могу только поблагодарить каждого игрока. Все они очень профессионально относились к обязанностям. Их труд был награжден результатом. Надеюсь, что команда будет двигаться только вперед, а всплеск интереса к футболу сохранится. Надеюсь, что и новый стадион будет построен. И будет заполнен.

Большая часть моего сердца будет принадлежать Уфе и болельщикам. Буду помнить каждого игрока и сотрудника клуба. Ценю их и уважаю.

Ранее ФК «Уфа» сообщил об уходе из команды реабилитолога Марии Буровой и помощника Семака Александра Низелика.

