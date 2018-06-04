Низелик и Бурова покинули «Уфу» вслед за Семаком

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «Спорт-Экспрессу» изменения в штабе команды после ухода Сергея Семака в «Зенит».



– Вы уже определились с новым главным тренером? Им станет Сергей Томаров?

– Еще нет. Не знаю, по какой причине все решили, что коллектив возглавит именно Томаров. Кандидатуры есть, думаю, все объявим к концу недели.



– Александр Низелик, ассистент Семака, покидает «Уфу»?

– Ни он, ни реабилитолог Мария Бурова у нас не останутся. Александр, как понимаю, окажется в «Зените».

Напомним, Сергей Семак покинул ФК «Уфа» и возглавил питерский клуб.



