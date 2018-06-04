В России бензин подорожал за неделю почти на рубль

В России розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 с 28 мая по 1 июня 2018 года в среднем по стране выросли на 94 и 93 копейки соответственно.

Так стоимость Аи-92 достигла 41,7 рубля за литр, а цена на Аи-95 увеличилась до 44,53 рубля за литр, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Тhomson Reuters Kortes.



В России все последние недели продолжается неудержимый рост цен на бензин. В Минэкономразвития полагают, что он вполне может превысить инфляцию.



Поэтому правительство РФ с 1 июня решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно. При этом правительство не исключает, что снижение акцизов продолжится, и с 1 июля их могут понизить еще на 700 рублей.