Правительство снизит акцизы на дизтопливо и бензин с 1 июня

Правительство России с 1 июня снизит акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно. При этом правительство не исключает, что снижение акцизов продолжится, и с 1 июля их могут понизить еще на 700 рублей.



«Правительство рассматривает возможность дополнительно снизить ставку акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо на 700 рублей за тонну с 1 июля 2018 года. Ранее принятое решение о снижении ставок акцизов на автомобильный бензин на 3 тыс. рублей и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей вступит в силу с 1 июня 2018 года», — передает ТАСС со ссылкой на участника совещания с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, курирующим в том числе вопросы энергетики.

Представитель Козака подтвердил обсуждение в правительстве дальнейшего снижения фискальной нагрузки для стабилизации ситуации на топливном рынке.