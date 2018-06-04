Алия Мустафина о возможном непопадании Загитовой на ЧМ: «Если Алина сильная, то справится»

Известная российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях и пятикратный призер олимпийских игр поделилась мыслями по поводу возможного повышения допустимого возраста для участия в чемпионатах мира по фигурному катанию.

— В 15 лет вас не пустили на заслуженный чемпионат мира из-за возрастного ограничения. Что-то подобное может сейчас произойти с Алиной Загитовой. Как можете это прокомментировать?

— Ну, не в этот год, так в следующий. Меня тогда не то чтобы не пустили, я изначально прекрасно понимала, что не подхожу по возрасту. И даже не готовилась к тому чемпионату мира, потому что была маленькой, — сказала гимнастка в интервью «Реальному времени».

— Ситуация с Загитовой получается намного обиднее, ведь она уже олимпийская чемпионка.

— Может быть и обиднее, но на обиженных, как говорится, воду возят. Если Алина сильная, она справится. Я верю, что ей это удастся.



Напомним, что Нидерланды внесли на конгресс ISU предложение повысить минимальный возраст участников соревнований во взрослом фигурном катании до 17 лет с сезона 2020/21. Сейчас минимальный возраст для участия во взрослых стартах под эгидой ISU составляет 15 лет.



