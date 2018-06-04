Спортивный директор «Лады» Владимир Кречин: «Лада» при обмене Зернова в «Авангард» ничего не нарушала»

Спортивный директор «Лады» Владимир Кречин прокомментировал обмен Дениса Зернова в «Авангард»:

— «Лада» при обмене Зернова в «Авангард» ничего не нарушала. Мы действовали согласно Положению «О порядке распоряжения спортивными правами на игроков Автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «ЛАДА» и Некоммерческого партнерства «Хоккейный клуб «ЮГРА». Обмен прав был произведен ровно в тот момент, когда появилась техническая возможность его произвести. Этот обмен был зарегистрирован лигой. Хоккеист просто не успел получить статус «Конфликт», чтобы подать заявление для признания его НСА.

Напомним, тольяттинский клуб обменял своего ведущего форварда в омский «Авангард» на денежную компенсацию.

