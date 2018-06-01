«Лада» обменяла нападающего Зернова в «Авангард»

ХК «Лада» обменяла нападающего Дениса Зернова в «Авангард» на денежную компенсацию. Об этом сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.



В регулярном чемпионате 2017/18 хоккеист принял участие в 56 матчах за тольяттинскую команду, набрав 29 (16+13) очков. Всего за карьеру в лиге он забросил 23 шайбы и сделал 19 передач.

Обмен прокомментировал спортивный директор клуба Владимир Кречин:

— Переход Зернова в «Авангард» — это событие, которое выгодно всем участникам: и самому Денису, потому что он остается в КХЛ и будет защищать цвета большого, славного и амбициозного клуба; и омичам, потому что они получают хорошего, молодого и перспективного нападающего; и нам, потому что мы сможем получить за него неплохую компенсацию.