Названы страны мира с лучшими дорогами, Россия — на 114-м месте

Опубликован рейтинг качества дорог стран мира по версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017—2018. В него вошли 137 государств. Россия — на 114-м месте (2,9 балла).

Лучшими признаны дороги в ОАЭ (6,4 балла), Сингапуре (6,3) и Швейцарии (6,3).

Аутсайдеры — Мавритания (2 балла), Конго (2,1 балла), Гаити (2,1), Мадагаскар (2,2), Гвинея (2,2), Йемен (2,3), Парагвай (2,4), Украина (2,4) и другие.

Ранее пять российских городов вошли в топ-10 самых загруженных пробками в Европе. Первое место заняла Москва. Водители города в среднем в году проводят в пробках около 91 часа. Вслед за Москвой идут Лондон и Париж, где водители находятся в дорожных заторах 73 и 65 часов в году соответственно.