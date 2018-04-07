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Пять российских городов вошли в топ-10 самых загруженных пробками в Европе

07:27, 07.04.2018
Пять российских городов вошли в топ-10 самых загруженных пробками в Европе
Фото: pxhere.com

Пять российских городов вошли в топ-10 самых загруженных пробками в Европе. Об этом сказано в исследовании аналитического сервиса GoCompare.

Первое место заняла Москва. Водители города в среднем в году проводят в пробках около 91 часа. Вслед за Москвой идут Лондон и Париж, где водители находятся в дорожных заторах 73 и 65 часов в году соответственно.

В первую десятку городов с самыми загруженными дорогами вошли еще четыре российских города: Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород. Они заняли пятое, седьмое, восьмое и десятое места соответственно.

Также в рейтинге оказались Стамбул (четвертое место), Цюрих (шестое место) и Мюнхен (девятое место).

Исследование GoCompare опиралось на данные рейтинга пробок INRIX и Министерства транспорта США.

Напомним, что в начале февраля в Нижнем Новгороде ограничили движение по Мызинскому мосту через Оку из-за трещины. В результате этого увеличились заторы на дорогах города.

АналитикаОбществоИнфраструктура
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