США введут санкции против европейского бизнеса за «Северный поток-2»

Администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции против компаний, которые задействованы в строительстве газопровода «Северный поток-2».



«Они ни перед чем не остановятся, чтобы заблокировать «Северный поток»», — передает Foreign Policy со ссылкой на источники.

Отмечается, что США планировали предпринять другие возможности для приостановки строительства газопровода, но выбрали санкционные меры.

При этом санкции будут приняты в отношении энергетических компаний Германии и некоторых других стран Европы.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что США выступают против строительства «Северного потока-2», пытаясь таким образом навязать Европе свой «неконкурентоспособный» газ.