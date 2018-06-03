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США введут санкции против европейского бизнеса за «Северный поток-2»

16:48, 03.06.2018
США введут санкции против европейского бизнеса за «Северный поток-2»
Фото: kremlin.ru

Администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции против компаний, которые задействованы в строительстве газопровода «Северный поток-2».

«Они ни перед чем не остановятся, чтобы заблокировать «Северный поток»», — передает Foreign Policy со ссылкой на источники.

Отмечается, что США планировали предпринять другие возможности для приостановки строительства газопровода, но выбрали санкционные меры.

При этом санкции будут приняты в отношении энергетических компаний Германии и некоторых других стран Европы.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что США выступают против строительства «Северного потока-2», пытаясь таким образом навязать Европе свой «неконкурентоспособный» газ.

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