США введут санкции против европейского бизнеса за «Северный поток-2»
Администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции против компаний, которые задействованы в строительстве газопровода «Северный поток-2».
«Они ни перед чем не остановятся, чтобы заблокировать «Северный поток»», — передает Foreign Policy со ссылкой на источники.
Отмечается, что США планировали предпринять другие возможности для приостановки строительства газопровода, но выбрали санкционные меры.
При этом санкции будут приняты в отношении энергетических компаний Германии и некоторых других стран Европы.
Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что США выступают против строительства «Северного потока-2», пытаясь таким образом навязать Европе свой «неконкурентоспособный» газ.ОбществоВласть
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