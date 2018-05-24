Посольство России обвинило США в навязывании «неконкурентоспособного» газа Европе

Посольство России в Вашингтоне заявило, что США выступают против строительства «Северного потока-2», пытаясь таким образом навязать Европе свой «неконкурентоспособный» газ. Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.

«Атакуя «Северный поток-2», Вашингтон навязывает Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ. Геополитика опять самым откровенным образом вмешивается в экономику, дискредитирует лозунги о диверсификации поставок», — отмечается в заявлении посольства России в Вашингтоне.



Напомним, что Главгосэкспертиза на прошлой неделе выдала положительное заключение по проекту строительства российского участка «Северного потока — 2». Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года.