Сегодня в Татарстане дожди и до +19

Сегодня, 3 июня, в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ночью и утром по республике ожидаются дожди. Днем осадки пройдут местами.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Ночью местами до сильного, порывами до 16 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры днем по Татарстану составят от +14°С до +19°С. В Казани днем ожидается от +16°С до +18°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +14°С до +17°С.