Дмитрий Брагин вышел в лидеры чемпионата России по кольцевым гонкам

Пилот команды «ТаифМоторСпорт» Дмитрий Брагин стал победителем первой гонки этапа «Нижегородское кольцо» в классе «Туринг».

Он опередил своего ближайшего преследователя Владимира Шешенина на 0,85 секунд. Третьим стал Кирилл Ладыгин, отставший от победителя на более чем 1,694 секунд.

Благодаря этой победе Дмитрий Брагин вышел в лидеры общего зачета чемпионата по кольцевым гонкам.

Отметим, что прежний лидер первенства Алексей Дудукало не сумел стартовать из-за аварии перед заездом. Следующая гонка на этой же трассе в Нижнем Новгороде для пилотов пройдет завтра.

Напомним, ранее Дмитрий Брагин стал победителем этапа «Смоленское кольцо».