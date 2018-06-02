Дмитрий Брагин вышел в лидеры чемпионата России по кольцевым гонкам
Пилот команды «ТаифМоторСпорт» Дмитрий Брагин стал победителем первой гонки этапа «Нижегородское кольцо» в классе «Туринг».
Он опередил своего ближайшего преследователя Владимира Шешенина на 0,85 секунд. Третьим стал Кирилл Ладыгин, отставший от победителя на более чем 1,694 секунд.
Благодаря этой победе Дмитрий Брагин вышел в лидеры общего зачета чемпионата по кольцевым гонкам.
Отметим, что прежний лидер первенства Алексей Дудукало не сумел стартовать из-за аварии перед заездом. Следующая гонка на этой же трассе в Нижнем Новгороде для пилотов пройдет завтра.
Напомним, ранее Дмитрий Брагин стал победителем этапа «Смоленское кольцо».Спорт Татарстан
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