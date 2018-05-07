Дмитрий Брагин стал победителем этапа «Смоленское кольцо»

Пилот команды «ТаифМоторСпорт» Дмитрий Брагин по итогам двух гонок занял первое место в общем зачете на этапе «Смоленское кольцо» по кольцевым гонкам.

После второго заезда, в котором Брагин приехал шестым, в его активе стало 36 очков, что позволило ему занять первенство в Смоленске. В личном зачете чемпионата пилот «ТаифМоторСпорта» поднялся на третью строчку, отставая от лидера соревнований Алексея Дудукало на 3 очка.

Напомним, ранее Брагин выиграл первую для себя гонку в сезоне и посвятил ее своему отцу.