СБУ попыталась завербовать журналиста «РИА Новости» — СМИ

Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась завербовать корреспондента «РИА Новости» в Литве Ирину Высокович.

Журналистка прибыла в украинский Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, сообщает «РИА Новости».



По словам Высокович, неизвестные в штатском подошли к ней 1 июня на входе в зал заседаний суда. Представившись сотрудниками СБУ, неизвестные отвезли журналистку в административное здание и провели беседу. На вопрос, давили ли на нее, журналистка сказала, что «да, давили, но в мягкой форме».

После нескольких часов беседы журналистку вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках «РИА Новости».

«Мне сказали, что псевдоним у меня будет «Мила», меня отпустят, а потом свяжутся, иначе я останусь здесь надолго. Перед тем, как отпустить, меня вынудили сказать на камеру, что я не имею претензий к СБУ», — добавила Высокович.

Напомним, накануне апелляционный суд Херсонской области оставил под стражей руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.