Путин о ситуации с главой «РИА Новости Украина»: это вообще беспрецедентная вещь

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал беспрецедентной ситуацию с задержанием на Украине главы «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом пишет RT.

«Это вообще беспрецедентная вещь. Человеку пытаются предъявить обвинение в государственной измене за то, что он делал публично, исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню. Мы затронули эту тему, так же как и другие проблемы, с которыми мы сталкиваемся на Украине», — сказал он.

Меркель заявила что будет обсуждать эту тему с украинским президентом Петром Порошенко.

«Что касается журналиста. Само собой разумеется, я и так буду с украинским президентом говорить о своей поездке в Сочи, и эту тему я тоже подниму», — цитирует ее ТАСС.

Ранее суд арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на два месяца. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.