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Суд оставил главу «РИА Новости Украина» Вышинского под арестом

15:31, 01.06.2018
Суд оставил главу «РИА Новости Украина» Вышинского под арестом
Фото: скриншот видео youtube.com

Апелляционный суд Херсонской области оставил под стражей руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Также в силе остается постановление судьи об аресте на два месяца, больше оно не подлежит обжалованию, передает «РИА Новости».

В ходе заседания Вышинский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять меры для его освобождения. Он также заявил о намерении отказаться от украинского гражданства.

В середине мая суд арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 2 месяца. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Президент России назвал эту ситуацию беспрецедентной.

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