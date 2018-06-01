Суд оставил главу «РИА Новости Украина» Вышинского под арестом

Апелляционный суд Херсонской области оставил под стражей руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.



Также в силе остается постановление судьи об аресте на два месяца, больше оно не подлежит обжалованию, передает «РИА Новости».



В ходе заседания Вышинский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять меры для его освобождения. Он также заявил о намерении отказаться от украинского гражданства.



В середине мая суд арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 2 месяца. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Президент России назвал эту ситуацию беспрецедентной.