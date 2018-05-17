Суд арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на два месяца
Суд в Херсоне арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский.
«Шестьдесят дней арест без залога», — сказал он.
Сам Вышинский, выступая в суде, заявил, что все действия против него расписали заранее, сотрудники СБУ отсылали фотографии с обыска в СМИ, пишет «РИА Новости».
«В момент, когда в моей квартире проходил обыск, сотрудник пресс-службы СБУ Украины уже заявляла о моем задержании, уже проводилась пресс-конференция, в которой звучали не только обвинения», — подчеркнул журналист.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с задержанием и привлечением к уголовной ответственности в Киеве главы «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.ТехнологииМедиа
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым