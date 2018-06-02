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В Казани движение по Кировской дамбе ограничат 3 и 4 июня

14:26, 02.06.2018
В Казани движение по Кировской дамбе ограничат 3 и 4 июня
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани с 6 утра 3 июня до 6 утра 4 июня будет ограничено движение по Кировской дамбе. Перекроют участок от Кремлевской набережной до улицы Несмелова.

Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, движение будет закрываться по направлениям с перераспределением транспорта на противоположную сторону. Закрытие связано с проведением работ по укладке верхнего слоя асфальта, передает пресс-служба мэрии города.

Ранее глава Минтранса РТ проинспектировал ход ремонта дорог в Казани. Был проверен ход ремонта на Оренбургском тракте, Кировской дамбе, площади Тысячелетия, улицах Павлюхина и Восстания. Работы там ведутся согласно графику.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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