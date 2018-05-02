Глава Минтранса РТ происпектировал ход ремонта дорог в Казани

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин проинспектировал улицы Казани, на которых ведутся ремонтные работы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, был проверен ход ремонта на Оренбургском тракте, Кировской дамбе, Площади Тысячелетия, улицах Павлюхина и Восстания. Работы там ведутся согласно графику.

Как отметил Сафин, перед дорожниками стоит основная задача – завершить ремонтные работы на улицах, по которым проходят маршруты движения клиентских групп чемпионата мира по футболу. В связи с этим все работы разделены на этап. В первый этап – со сроком завершения работ 1 июня входят улицы улица Павлюхина, Оренбургский тракт, Ленинская дамба, Площадь Тысячелетия, тротуары на улицах Декабристов, Ибрагимова, Сибирский тракт, Подлужная и другие.

На сегодняшний день работы начаты на Оренбургском тракте, улицах Павлюхина, Петербургская, Восстания, Сибгата Хакима, Ленинской и Кировской дамбах. Кроме того, приступили к строительно-монтажным работам на улице Бондаренко — от улицы Солдатская до улицы Сибгата Хакима, ко второму этапу реконструкции автодороги по улице Братьев Батталовых — на участке от Оренбургского тракта до улицы Белые Росы и ремонту улицы Магистральная.

На остальных объектах ремонт начнется после проведения Чемпионата Всего в Казани отремонтируют 184 дворовые территории и 199 объектов дорожно-уличной сети, в том числе 64 — в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги.

Ранее в Казани полностью отремонтируют улицу Олега Кошевого.