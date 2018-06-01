«Саратовские авиалинии» вернули пассажирам почти 100 млн рублей

АО «Саратовские авиалинии» вернули своим пассажирам почти 100 миллионов рублей за ранее купленные билеты.



«На вечер 1 июня возвращено 99,588 миллиона рублей за 15 464 авиабилета», — говорится в сообщении авиакомпании.

Все заявки на возврат стоимости отмененной перевозки обрабатываются без взимания сборов и штрафов в связи с тем, что Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании. Отмечается, что принимать заявления на возврат денежных средств компания начала 31 мая.

Ранее сообщалось, что более 700 пассажиров, купивших билеты на рейс Нижнекамск — Симферополь, лишились своих билетов.