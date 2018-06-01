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«Саратовские авиалинии» вернули пассажирам почти 100 млн рублей

20:27, 01.06.2018
«Саратовские авиалинии» вернули пассажирам почти 100 млн рублей
Фото: commons.wikimedia.org / Papas Dos

АО «Саратовские авиалинии» вернули своим пассажирам почти 100 миллионов рублей за ранее купленные билеты.

«На вечер 1 июня возвращено 99,588 миллиона рублей за 15 464 авиабилета», — говорится в сообщении авиакомпании.

Все заявки на возврат стоимости отмененной перевозки обрабатываются без взимания сборов и штрафов в связи с тем, что Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании. Отмечается, что принимать заявления на возврат денежных средств компания начала 31 мая.

Ранее сообщалось, что более 700 пассажиров, купивших билеты на рейс Нижнекамск — Симферополь, лишились своих билетов.

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