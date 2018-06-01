Более 700 человек потеряли билеты из «Бегишево» в Крым из-за «Саратовских авиалиний»

Более 700 пассажиров, купивших билеты на рейс Нижнекамск — Симферополь, лишились своих билетов. Это произошло из-за того, что Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Саратовские авиалинии» и отменила рейсы авиакомпании.

В летнем расписании «Бегишево» был запланирован один рейс авиакомпании в Симферополь, который должен был выполняться по пятницам в период с 8 июня по 28 сентября. Билеты приобрели 727 пассажиров, сообщает пресс-служба «Бегишево».



Подробная инструкция по возврату денег за приобретенные билеты и возможностям воспользоваться рейсами авиакомпаний-дублеров опубликована на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.



Добавим, что владелец «Саратовских авиалиний» Аркадий Евстафьев изъявил желание создать новую авиакомпанию. Он объяснил свое решение тем, что намерен сохранить рабочие места и обеспечить занятость населения.