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Акционер «Саратовских авиалиний» планирует создать новую авиакомпанию

09:58, 31.05.2018
Акционер «Саратовских авиалиний» планирует создать новую авиакомпанию
Фото: pixabay.com

Владелец «Саратовских авиалиний» Аркадий Евстафьев хочет создать нового авиаперевозчика.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс, бизнесмен планирует это сделать для сохранения рабочих мест и обеспечения занятости населения.

При этом в ведомстве отметили, что сейчас продолжает свою работу оперативный штаб по недопущению сбоев в перевозках пассажиров с билетами «Саратовских авиалиний».

Напомним, авиакомпания объявила об отмене всех рейсов с 30 мая из-за аннулирования сертификата эксплуатанта.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев создал межведомственную группу для решения вопросов, связанных с отменой всех полетов авиакомпании «Саратовские авиалинии».

Справка

В 2016 году авиакомпания «Саратовские авиалинии» получила 123 млн рублей чистой прибыли, а с 2013 по 2016 годы суммарная выручка составила 460 млн рублей. Компании также принадлежит аэропорт Саратова.

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