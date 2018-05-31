Акционер «Саратовских авиалиний» планирует создать новую авиакомпанию

Владелец «Саратовских авиалиний» Аркадий Евстафьев хочет создать нового авиаперевозчика.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс, бизнесмен планирует это сделать для сохранения рабочих мест и обеспечения занятости населения.

При этом в ведомстве отметили, что сейчас продолжает свою работу оперативный штаб по недопущению сбоев в перевозках пассажиров с билетами «Саратовских авиалиний».

Напомним, авиакомпания объявила об отмене всех рейсов с 30 мая из-за аннулирования сертификата эксплуатанта.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев создал межведомственную группу для решения вопросов, связанных с отменой всех полетов авиакомпании «Саратовские авиалинии».