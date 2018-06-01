Михаил Варнаков вернулся в нижегородское «Торпедо»

Воспитанник «Торпедо» Михаил Варнаков после пятилетнего перерыва вновь будет защищать цвета команды, сообщает пресс-служба нижегородского хоккейного клуба.

Играя за «Торпедо» на протяжении 10 сезонов, Варнаков в 518 матчах заработал 286 (170+116) очков по системе «гол+пас».

Форвард дважды принимал участие в «Матчах Звезд» КХЛ, выходил в финал Кубка Гагарина (в составе «Ак Барса») и сражался в финалах Восточной и Западной конференций.

— Будет здорово снова сыграть в форме родного «Торпедо»! — прокомментировал Михаил свое возвращение. — Для меня это всегда многое значило! Расставание с клубом, которое было, на тот момент получилось вынужденным. И сейчас я рад, что «Торпедо» вышло со мной на связь и мы обо всем договорились. Сейчас уже не терпится начать подготовку к новому сезону в составе «Торпедо». Буду рад снова защищать цвета Нижнего Новгорода. Команда у нас подбирается интересная. Будем стараться радовать болельщиков и двигаться только вперед!



