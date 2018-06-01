Ринат Валиев подписал годовой контракт с «Монреаль Канадиенс»

Защитник Ринат Валиев подписал новый контракт с «Монреаль Канадиенс», сообщает сайт канадского клуба. Контракт рассчитан на 1 год с зарплатой 23-летнего игрока в 650 000 долларов.

За основную команду «Монреаля» в сезоне 2017/2018 Валиев сыграл два матча, не отметившись результативными баллами. В АХЛ за «Торонто Марлис» и «Лаваль Рокет» россиянин сыграл 45 матчей, в которых набрал 18 (6+12) очков.

Ринат Валиев родился в Нижнекамске, однако является воспитанником казанского «Ак Барса». В сезоне 2011/2012 Валиев дебютировал в Молодежной хоккейной лиге за казанский «Барс». В 2012 году решил уехать в США в лигу USHL.



