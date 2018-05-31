Защитник Дмитрий Костромитин подписал контракт с «Ладой»
Защитник Дмитрий Костромитин подписал годичный контракт с «Ладой», сообщает официальный сайт тольяттинской команды.
В минувшем сезоне защитник в 44 матчах за тольяттинскую команду набрал 5 (1+4) очков, 18 минут штрафа при показателе полезности «-9».
Всего за два сезона в «Ладе» Костромитин в 87 матчах набрал 11 (3+8) очков, 51 минуту штрафа при показателе полезности «-19».
Ранее «автозаводцы» сообщили о назначении генеральным директором клуба Владимира Резникова.
Тренером вратарей «Лады» недавно стал Дмитрий Курошин, сменивший на этой должности Андрея Болсуновского, перешедшего в магнитогорский «Металлург».
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