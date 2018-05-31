Защитник Дмитрий Костромитин подписал контракт с «Ладой»

Защитник Дмитрий Костромитин подписал годичный контракт с «Ладой», сообщает официальный сайт тольяттинской команды.

В минувшем сезоне защитник в 44 матчах за тольяттинскую команду набрал 5 (1+4) очков, 18 минут штрафа при показателе полезности «-9».

Всего за два сезона в «Ладе» Костромитин в 87 матчах набрал 11 (3+8) очков, 51 минуту штрафа при показателе полезности «-19».

Ранее «автозаводцы» сообщили о назначении генеральным директором клуба Владимира Резникова.

Тренером вратарей «Лады» недавно стал Дмитрий Курошин, сменивший на этой должности Андрея Болсуновского, перешедшего в магнитогорский «Металлург».

