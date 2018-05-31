Генеральным директором ХК «Лада» стал Виктор Резников

Виктор Резников утвержден в должности генерального директора «Лады». На этом посту он сменил Владимира Вдовина.

По информации «Чемпионата», на эту должность также рассматривались Александр Чеботарев, Олег Кофтун и бывший спортивный функционер уфимского «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд.

Виктор Резников в сезоне 2016/17 являлся генеральным директором клуба ВХЛ ХК «ЦСК ВВС». Ранее он являлся руководителем спортивного комплекса (плавательного) филиала ЦСКА (ЦСК ВВС, Самара).

Резников рассказал о путях возвращения «Лады» в КХЛ, из которой она была исключена:



— Главный критерий для возвращения «Лады» в КХЛ — снижение уровня бюджетного финансирования, 70% бюджета должны быть из внебюджетных источников, то есть от спонсоров. Порядок цифр довольно приличный, и, естественно, потребует привлечения крупных компаний региона, диалог с которыми вряд ли может начаться раньше подведения итогов выборов губернатора осенью этого года.

