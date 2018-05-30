Тренером вратарей «Лады» стал Дмитрий Курошин

Дмитрий Курошин стал тренером вратарей «Лады», сообщает пресс-служба тольяттинской команды.



С 2003 по 2013 годы (с перерывом) Дмитрий Николаевич был тренером вратарей в «Металлурге» (Новокузнецк), с 2008 по 2010 годы в аналогичной должности работал в команде «Крылья Советов» (Москва), в сезоне 2010/11 — в «Спартаке» (Москва), с 2013 по 2015 годы — в «Автомобилисте» (Екатеринбург), в сезоне 2016/17 — в «Салавате Юлаеве» (Уфа), в сезоне 2017/18 — в «Торосе» (Нефтекамск).

Напомним, что прежний тренер вратарей «Лады» Андрей Болсуновский перешел на работу в магнитогорский «Металлург».

