Алексей Потапов: «Не ожидал, что в родном Нижнем Новгороде будет такой теплый прием»

Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов во время официальной части чествования в беседе с корреспондентом «Реального времени» поделился мыслями послечемпионской эйфории, а также об отмененных мероприятиях для болельщиков «Ак Барса» из-за последствий урагана.

— Расскажи, каково это, уже полтора месяца ощущать себя обладателем Кубка Гагарина?

— Я почувствовал себя пару дней, а потом уже это превращается в историю. Поэтому хватит почивать на лаврах, надо двигаться вперед.

— Эйфория то была?

— Была конечно. В первые дни я вообще не понимал, что происходит. Меня в родном городе встречали на улицах и торговых центрах, все просили сфотографироваться, желали удачи. Я даже не ожидал такого приема.

— Обидно, что мероприятие не получилось в полной мере таким, каким его панировали?

— Как Бог дал, так и получилось, — сказал Потапов.

Напомним, накануне прошло чествование хоккейного клуба «Ак Барс» по случаю завоевания третьего Кубка Гагарина. Однако днем в Казани прошел сильный ураган, и из-за его последствий часть мероприятий для болельщиков, в том числе и концерт, были отменены.



