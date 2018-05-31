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Команда ТГК-16 по мини-футболу стала обладателем Кубка Аскарова

16:22, 31.05.2018 Сюжет:  ОАО «ТГК-16»
Команда ТГК-16 по мини-футболу стала обладателем Кубка Аскарова
Фото: ОАО «ТГК-16»

Команда компании ТГК-16 «Энергия» заняла первое место в финале турнира по мини-футболу в рамках XIX Спартакиады электропрофсоюза РТ ВЭП. В результате энергетики в этом сезоне стали обладателями Кубка Масгута Фатыховича Аскарова. Кроме того, Кирилл Киреев признан «Лучшим защитником», а Андрей Антонов — «Лучшим бомбардиром».

Соревнования прошли в спортивном зале казанского Центра гребных видов спорта. В турнире боролись четыре сильнейшие команды энергетических предприятий, вышедшие в финал. Всего в соревнованиях по мини-футболу в этом году приняли участие 34 команды из предприятий и организаций отрасли. 19 команд встретились в Казанской зоне (4 группы), 15 команд — в Закамской (3 группы).

Масгут Фатыхович — легенда казанского футбола, мастер спорта, вратарь сборной Татарстана в 1970—1980 гг., многократный чемпион и обладатель Кубка Республики, а также Кубка СССР среди автономных республик в составе сборной ТАССР. Кубок Аскарова считается одной из престижных наград среди любителей.

ПромышленностьЭнергетикаСпорт Татарстан
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