Команда ТГК-16 по мини-футболу вышла в высшую лигу турнира Казани

Фото: Максим Платонов

Команда МФК «Энергия», состоящая из сотрудников компании ТГК-16, вышла в высшую лигу чемпионата Казани по мини-футболу, обыграв футболистов «Казаньоргсинтеза». Соревнования являются одними из самых престижных в городе.

Событию предшествовали завоеванные серебряные медали в первой лиге чемпионата Казани сезона 2017—2018 гг. Отметим, 2 апреля команда стала обладателем кубка первой лиги чемпионата Казани по мини-футболу. Соревнования проходят параллельно с чемпионатом и проводятся по олимпийской системе. МФК «Энергия» в соревнованиях под эгидой ФМФК дебютировала в 2015 году. За это время команда прошла путь с третьей лиги чемпионата до высшей лиги.

На днях в рамках высшей лиги в спортивном комплексе «КАИ-Олимп» команда «Энергия» встретилась с одной из самых титулованных команд города Казани и Республики Татарстан — командой «Ирбис» (сеть АЗС). Встреча завершила сезон по мини-футболу.

— Это очередной опыт, который рождается в игре с сильным соперником. Что касается полуфинального матча, то в противостоянии разных стилей родилось настоящее футбольное зрелище, — поделились впечатлениями футболисты «Энергии».

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