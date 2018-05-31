Зидан объявил о своем уходе из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сегодня на пресс-конференции официально объявил об уходе со своего поста. Прямая трансляция велась на официальном сайте клуба.

«Я принял решение не продолжать работу с «Реалом». Это неожиданный момент, но команде, чтобы она продолжила побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие методики. Поэтому я принял такое решение», — пояснил Зидан.

Он также подчеркнул, что с огромной любовью относится к клубу и его президенту.

Французский специалист был назначен главным тренером мадридского клуба 4 января 2016 года, придя на замену Рафаэлю Бенитесу.

Под его руководством «Реал» стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, трижды победителем Лиги чемпионов, дважды обладателем Суперкубка УЕФА и дважды победителем клубного чемпионата мира. Вместе с Зиданом королевский клуб завоевал девять трофеев.

Напомним, что 26 мая «Реал» победил в Лиге чемпионов в третий раз подряд.