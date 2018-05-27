Мадридский «Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

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Мадридский «Реал» в третий раз подряд выиграл футбольную Лигу чемпионов. В финале спортсмены встретились с английским «Ливерпулем». Игра прошла в Киеве и закончилась со счетом 3:1.

В команде «Реала» дублем отличился Гарет Бейл. Еще один гол в ворота соперников Карим Бензема. У «Ливерпуля» выделился Садио Мане.

В первом тайме поле из-за травм покинули двое футболистов. Сначала повреждение получил нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах. Через несколько минут был заменен защитник «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаль.



Напомним, нападающий «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду получил признание как лучший игрок по итогам 2017 года.