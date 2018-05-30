Отмененными рейсами «Саратовских авиалиний» займется специальная комиссия

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев создал межведомственную группу для решения вопросов, связанных с отменой всех полетов авиакомпании «Саратовские авиалинии».

Вице-губернатору региона Игорю Пивоварову поручено взаимодействовать с федеральными структурами по обеспечению транспортной доступности для жителей области, сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области.

Напомним, АО «Саратовские авиалинии» объявило об отмене всех рейсов с 30 мая. Это связано с тем, что компания не получила от Росавиации официальных сообщений о ее дальнейшей работе.

На днях министерство транспорта РФ поручило Росавиации возобновить работу оперативного штаба по недопущению сбоев перевозки пассажиров, купивших билеты на рейсы АО «Саратовские авиалинии».



Также будет проведена оценка финансовых возможностей компании по возврату денежных средств пассажирам, добровольно отказавшимся от перевозки по ранее купленным билетам.