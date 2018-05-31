«Крылья Советов» могут пополниться полузащитником Йосипом Вуковичем

Полузащитником донецкого «Олимпика» Йосипом Вуковичем интересуются некоторые российские команды. В числе тех клубов, которые заинтересовались 26-летним хорватом, называют самарские «Крылья Советов».

Йосип Вукович провел прошлый сезон в украинском чемпионате. Выступая за «Олимпик» из Донецка, полузащитник сыграл в 8 матчах, в которых результативными действиями не отметился. Добавим, что в активе Вуковича имеются выступления за юношеские сборные Хорватии.

Напомним, самарские «Крылья Советов» в этом сезоне вернулись в Премьер-лигу. Ранее главный тренер самарцев Андрей Тихонов сообщил, что обозначил перед руководством позиции, требующие усиления.