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«Крылья Советов» могут пополниться полузащитником Йосипом Вуковичем

08:50, 31.05.2018

Полузащитником донецкого «Олимпика» Йосипом Вуковичем интересуются некоторые российские команды. В числе тех клубов, которые заинтересовались 26-летним хорватом, называют самарские «Крылья Советов».

Йосип Вукович провел прошлый сезон в украинском чемпионате. Выступая за «Олимпик» из Донецка, полузащитник сыграл в 8 матчах, в которых результативными действиями не отметился. Добавим, что в активе Вуковича имеются выступления за юношеские сборные Хорватии.

Напомним, самарские «Крылья Советов» в этом сезоне вернулись в Премьер-лигу. Ранее главный тренер самарцев Андрей Тихонов сообщил, что обозначил перед руководством позиции, требующие усиления.

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