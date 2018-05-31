Малые нефтяные компании принесли в бюджет Татарстана почти 2 миллиарда рублей

В l квартале 2018 года малые нефтяные компании увеличили налоги в консолидированный бюджет Татарстана на 32%, до 1,9 млрд рублей.



«МНК отгружено продукции на 33,9 млрд рублей, что на 21% выше по сравнению с l кварталом прошлого года. Начислено налогов во все уровни бюджета на 23,8 млрд. В том числе, в консолидированный бюджет республики начислено 1,9 млрд рублей с ростом на 32%», — цитирует пресс-служба президента гендиректора ЗАО «Нефтеконсорциум» Фаниса Валиева.



Выручка нефтяных компаний республики выросла на треть. При этом Россия, в рамках глобального соглашения с ОПЕК, сократила добычу нефти на 1,2% по сравнению с l кварталом 2017 года.

В соответствии с этим нефтяные компании Татарстана в целом добыли в l квартале 8,7 млн тонн нефти, или 98,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе МНК Республики Татарстан добыли 1,7 млн тонн — снижение составило 0,4%.

При этом увеличились инвестиции на поисково-разведочное бурение, на геологические мероприятия.